محافظ البصرة: لم أقدم استقالتى ولن أفعلها

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال محافظ البصرة إنه "ينفى ما أشيع حول نيته تقديم الاستقالة من منصبه خلال الساعات القادمة"، مؤكدًا أنه "فى أحلك الظروف لم يفكر فى تقديم استقالته".

وأضاف العيدانى، أن "البصرة الآن تشهد استقرارًا والمواطن بدا يلمس ذلك من خلال ما تقدمه حكومته المحلية من خدمات للنهوض بواقع المدينة، وفق جدول زمنى معد مسبقا".

كما أشار المحافظ إلى أنه "لم يبقى للخطة الخمسية التى وضعتها الحكومة المحلية سوى سنتين أو ثلاث سنوات لتتضح بوادرها"، آملاً فى أن تتحسن أحوال البصرة وتكون فى حالة افضل مما كانت فى العقود السابقة.