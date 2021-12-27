انطلاق مناورات للجيش الروسى قرب الحدود الغربية

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل الإعلام، فأن المقاتلات الروسية تتدرب على حماية المطارات فى شبه جزيرة القرم من القصف، وفقا لما أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

وكان نشر روسيا لعشرات الآلاف من قواتها شمالى وشرقى وجنوبى أوكرانيا، قد أثار مخاوف فى كييف وعواصم غربية من أن تكون موسكو تخطط لشن هجوم، وهو ما نفته موسكو، مطالبة الغرب بتعهد حلف شمال الأطلسى بعدم التوسع شرقًا نحو الحدود الروسية.

وفى مخاوف من تهديد أمنها بسبب تنامى علاقات أوكرانيا مع التكتل الغربى، اعتبرت روسيا أنه من حقها نشر قواتها على أراضيها بالشكل الذى تراه مناسبًا.