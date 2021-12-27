أمريكا تضع عشرات السفن السياحية تحت المراقبة لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأمريكية، مساء أمس الأحد، وضع عشرات السفن السياحية تحت المراقبة بعدما سجلت إصابات بوباء كورونا المستجد، خلال إبحارها فى مياه البلاد، حيث رفضت العديد من موانئ الكاريبى السماح لها بالرسو.





وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "سى دى سى"، إن أكثر من 60 سفينة سياحية خضعت للمراقبة بعد "تجاوز إصابات كوفيد-19 التى أبلغت عنها العتبة التى تستوجب تدخلها".

وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن العديد من هذه السفن لم تتمكن من الرسو فى وجهاتها المقررة بسبب رفض السلطات إعطاء أذونات لها.

وحسبما نقلت "فرانس برس"، كشفت شركة "رويال كاريبيان" فى وقت سابق من هذا الأسبوع، عن إصابة 55 شخصًا بفيروس كورونا على متن سفينة "أوديسى أوف ذا سيز"، رغم حصول 95 بالمائة من الركاب على اللقاحات المضادة للفيروس التاجى.

ولم تقم السفينة بالرسو فى جزيرتى كوراساو وآروبا فى الكاريبى، وهما الوجهتان الأخيرتان لها فى رحلتها التى تستغرق ثمانية أيام، لأسباب احترازية. وعادت السفينة إلى ميناء فورت لودردايل بولاية فلوريدا، أمس الأحد.

كما أشارت "واشنطن بوست" إلى أن سفينة أخرى هى "كرنفال فريدوم" لم يسمح لها بالرسو فى جزيرة بونير الكاريبية، حيث أكدت الشركة المشغلة لـ"كرنفال فريدوم" فى بيان أنه "تم عزل عدد صغير من الأشخاص على متن السفينة بسبب اختبارات كوفيد ايجابية".

وأضافت أن "الانتشار السريع لأوميكرون قد يغير نظرة السلطات ذات الموارد الطبية المحدودة الى العدد القليل من الإصابات، على الرغم من تعاملنا مع هذه الإصابات وفق اجراءاتنا القوية".

وأشارت الشركة إلى أن السفينة "كرنفال فريدوم" وصلت إلى ميامى صباح أمس الأحد، حيث تم إنزال جميع الركاب، و"ستغادر فى رحلتها التالية كما هو مخطط لها"، موضحة أنه إذا تم منعها من الدخول إلى ميناء محدد، فإنها ستبحث "عن وجهة بديلة".