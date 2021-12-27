كوسوفو تعلن أول 9 إصابات بالمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، أكدت وزارة الصحة فى الدولة الواقعة بمنطقة البلقان، أن الأشخاص الـ9 تأكدت إصابتهم بالمتحور أوميكرون من بين 22 آخرين جاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية لفيروس كورونا، خلال العشرة أيام الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن اثنين من بين التسعة قدما من الولايات المتحدة، واثنين آخرين جاءا من المملكة المتحدة وواحدا من فرنسا، إضافة إلى أربع حالات أخرى لمواطنين لم يسافروا خارج البلاد.

وتوقعت السلطات الصحية فى كوسوفو "أن يؤدى المتحور أوميكرون إلى تفاقم الوضع الوبائى فى البلاد".