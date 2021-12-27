الدعم الريفي للمتقاعدين وشروطه وخطوات التسجيل بالمملكة

الدعم الريفي، هو من الأمور الهامة جدا داخل المملكة العربية السعودية حيث قامت الحكومة بتقديمها بالفترة الأخري لتقديم المعونة لعدد محدد من الأشخاص السعوديين والتي يستحقوا المساعدة والدعم، ويقدم الدعم الحكومي الريفي من اجل تقديم حياه افضل للأسر الأكثر احتياجا في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وتقدم للأشخاص الباحثين عم العمل والمواطنين السعوديين العاملين في المجال الزراعي، وهناك الدعم الريفي للمتقاعدين والذي يقدم لكل من اصبح في سن التقاعد، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تفاصيل وخطوات تسجيل الدعم الريفي لتسهيل الأمور على كل المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم الريف بالمملكة.

الدعم الريفي للمتقاعدين

برنامج الدعم الريفي هدفه الأول تحقيق تنميه ريفية زراعيه طويلة الأجل في جميع أراضي المملكة العربية السعودية، وأيضا هدف برنامج الريف للدعم هو تحسين مستوى الحياه المعيشية في كافة قطاعات الريف الزراعي وبالأخص المزارعين الصغار وتحسين مستوى حياتهم المعيشية مع اسرهم، ودائما ما تسعى حكومة المملكة على تحسين الأداء المعيشي للمواطنين، ويمكن الحصول على مبلغ مالي شهريا من الحكومة أو تمويل مشروعك، وسوف نتعرف على شروط الدعم الريفي للمتقاعدين وخطوات التسجيل من خلال السطور القادمة.

لابد ان سن الشخص أكبر من 21 سنة.

ان يكون الدخل الشهرى الذي يحصل عليه المتقدم هو 9000 ريال أو أقل.

ألا يكون المتقدم مستفيد بأكثر من ثلاثة برامج للدعم.

المبلغ الذي يتم الحصول عليه من الدعم لا يزيد عن 54 ألف ريال كل سنة.

تقديم كل ما يثبت الأهلية التي تشير إلى مزاولة المهنة، والوثائق المعتبرة لدى البرنامج.

تحقيق كافة الشروط الفنية والصحية التي يطلبها البرنامج.

أن يمتلك الشخص حساب في البنك باسمه على أن يكون هذا الحساب مسجل في المنصة الإلكترونية.

إكمال المعلومات الشخصية والفنية عبر المنصة التابعة لهذا الأمر.

نشر ورفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد توافر كافة القواعد.

امتلاك الأسر التي قامت بتقديم الطلب لوثيقة عمل حر من وزارة الموارد والتنمية.

اولا تقوم بالذهاب إلى تسجيل دخول بوابة ريف.

بعدها تقوم بتحديد طلب الدعم من القائمة المحددة.

قم بكتابة كل المعلومات اللازمة.

قم بالنقر على تسجيل.

كتابة الحساب البنكي التابع للشخص.

تحديد برنامج من برامج الدهم.

كتابة رمز التأكيد المرسل على الهاتف.

النقر على حفظ، ومتابعة الاستعلام لمعرفة قبول الدعم من عدمه.

شروط الحصول على الدعم الريفي للمتقاعدينخطوات التسجيل في الدعم الريفي 1443