تعطيل الدراسة في السعودية بسبب كورونا بقرار رسمي من وزارة التعليم حقيقة ام لا

ذكرت وسائل الاعلام الرسمية في المملكة العربية السعودية في تصريحات أخيرة لها بشأن حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية بسبب كورونا، حيث أكدت التصريحات أن ما يتم تداوله الآن ماهي إلا شائعات كاذبة وأخبار مغلوطة، وأنه لا صحة لوجود أي قرارات وزارية بشأن تعليق أو تعطيل الدراسة هذا العام، وأكدت أن العام الدراسي يسير بانتظام وفق الخطة الزمنية المحددة من الوزارة، ومن خلال التقرير التالي سوف نوضح لكم أهم التصريحات التي أدلت بها وزارة التعليم السعودية مؤخرا.

حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية بسبب كورونا

خرج وزير التعليم السعودي ليجيب عن تساؤلات الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بخصوص حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية بسبب كورونا، وقد أكد سيادته أنه لا تعطيل أو تعليق أو تغيير في مواعيد الدراسة أو الامتحانات هذا العام إلا بقرار رسميمن الدولة وهذا لم يحدث حتى الآن وكل ما يثار في هذا الشأن على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي ما هو إلا اجتهادات من مصادر غير رسمية الغرض منها البلبلة و لا طائلمنها إلا إثارة القلق بين المواطنين، كما أوضح وزير التعليم أن قرار تعطيل أو تأجيل الدراسة بسبب متحور كورونا ليس من اختصاصات وزارة التعليم، ولكن هو من شأن وزارة الصحة والسكان، وهي الجهة المعنية بتقييم الوضع الصحي والوبائي الذي يتحدد عليه أي قرار.

تفاصيل تعطيل الدراسة في السعودية بسبب كورونا

منذ انتشار الاخبار بخصوص ظهور متحور جديد من فيروس كورونا وبدأت التساؤلات والجدل ينتشر عبر الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع غير الرسمية، و بالفعل اشتعلت كافة محركات البحث لمعرفة حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية بسبب كورونا، وهو ما نفته وزارة التعليم السعودية بشكل قاطع، وأكدت على سير العملية التعليمية بانتظام بداخل كافة المدارس بالمملكة، كما أشارت المصادر المسؤولة أن الوزارة تحرص كل الحرص وفي المقام الأول على مصلحة الطلاب، وهو ما تهدف إليه العملية التعليمية من الأساس، ونوهت على أولياء الامور والطلاب بعدم الانسياق وراء مثل هذه الإشاعات والاكاذيب وعلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة.