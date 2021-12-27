نقداً 40000 ريال وأول قسط بعد شهرين وبدون كفيل

تقدم شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية عرض ترويجي جديد للأفراد حيث يستطيع العملاء الراغبين في طلب تمويل شخصي يبدأ من 40 ألف ريال سعودي أو أكثر يحصل على إمكانية تأجيل أول قسط حتى شهر مارس من العام 2022م وصمم هذا التمويل من أجل خدمة شريحة كبيرة من العملاء بالمملكة العربية السعودية.

نقداً 40000 ريال وأول قسط بعد شهرين لدى شركة تسهيل

شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية تقدم دائماً قروض تمويلية بالتقسيط المريح للعملاء ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على عرض شركة تسهيل للتمويل الجديد بالمملكة العربية السعودية حيث متاح التمويل وأيضاً مع إمكانية تأجيل أول قسط حتى شهر مارس القادم ولكن وضعت شركة تسهيل مجموعة من الشروط وهي

يشترط أن يكون المتقدم يعمل لدى أحد القطاعات الحكومية أو شبه الحكومي.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم لديه دخل لا يقل عن يقل عن 12000 ريال عندما يكون المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام وحتى 25 عام.

ويكون أيضاً الدخل لا يقل عن 5000 ريال للمتقدم من عمر 25 عام إلى60 عام.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم المتقاعد عمره لا يتعدى 70 عام عند طلب تمويل تسهيل.

وأيضاً يشترط أن يكون المتقدم المتقاعد يكون مشترك في برنامج التقاعد

هناك العديد من الشروط الأخرى والتى يمكن الإطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني لشركة تسهيل للتمويل.

مزايا التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل للتمويل

قرض تسهيل للتمويل به العديد من المزايا التي تناسب تطلعات العملاء المختلفة حيث يوفر أيضاً مع العرض الجديد تأجيل أول قسط لشهر مارس القادم ويتميز أيضاً تمويل تسهيل بالآتي

القرض الشخصي من شركة تسهيل للتمويل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية.

كذلك يتميز قرض شركة تسهيل بأن قيمة التمويل ربما تصل إلى 250 ألف ريال سعودي.

يتميز أيضاً تمويل تسهيل بأنه لا يشترط كفيل عند التقدم لطلب التمويل.

وأيضاً يمتاز قرض تسهيل بأنه لا يحتاج إلى نقل أو تحويل للراتب الشهري.

يستطيع أيضاً العميل من سداد قيمة التمويل على أقساط ميسرة تصل إلى 60 شهر.

طلب تمويل شركة تسهيل بالمملكة العربية السعودية

لا يحتاج العميل المتقدم بطلب التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل إلى التوجة إلى مقر الشركة ولكن يستطيع العميل من طلب التمويل أونلاين من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية وإدخال البيانات المطلوبة للحصول على التمويل.