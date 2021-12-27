خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن بيانات المعهد، أن إجمالى عدد الوفيات ارتفع إلى 110 آلاف و433 حالة ذلك بعد تسجيل 69 وفاة جديدة، وبلغ العدد الإجمالى لحالات التعافى 6 ملايين و156 ألفا و500 حالة على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة.
وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية قال لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الأسبوعية، إن الحكومة تعتزم تحقيق نسبة 80% من تلقيح جميع المواطنين حتى نهاية شهر يناير المقبل.
يشار إلى أن 61.4 مليون شخص فى ألمانيا تلقوا لقاحا ضد الفيروس مرة واحدة على الأقل، أى إجمالى 73.8% من إجمالى السكان هناك.
ومن المقرر تناول فرض إلزام تلقى لقاح على الجميع فى البرلمان فى أول جلسة أسبوعية بالعام الجديد، حيث صرح ديرك فيزه، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكى الديمقراطى الشريك بالائتلاف الحاكم الجديد بألمانيا، للصحيفة الألمانية ذاتها بأن "أول نقاش عن إلزام تلقى اللقاح" بالبرلمان الألمانى "بوندستاج" سيكون فى بداية يناير المقبل.
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