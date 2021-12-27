استخراج صك إلكتروني بدل القديم بالخطوات والشروط عبر رابط ناجز الرسمي

استخراج صك إلكتروني بدل القديم، في المملكة العربية السعودية، من أحدث وأدق الخدمات المقدمة للعملاء، على أراضي المملكة العربية السعودية، والصك هو عبارة عن أوراق مالية أو أصول مادية مثل العقارات، تثبت ملكية الفرد لأحد الأشياء المادية، في حال حملها معه، أي أنها تثبت ملكية الشخص للشيء في حال حصوله على صك لها، وهذا الصك يمكّن حامله من تأمين حقوقه القانونية ومستحقاته في أي شيء يملكه، سواء أكان هذا الشيء عقار أو أرض، والتي يتحدد ملكيتها في حقي الاستخدام والبيع وغيرهما من الحقوق المشروعة، لأي مالك لشيء ما، فله حق التصرف به تمامًا، دون أن يلجأ إلى المحاكم السعودية، في إثبات ملكية هذا الشيء، وطريقة تحديث الصحوك القديمة، واحدة من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل السعودية للمستفيدين منها، في إثبات ملكيتهم للصكوك القديمة، التي مر عليها أعوام طويلة، وتحويلها من الشكل القديم، إلى صكوك إلكترونية كاملة.

خدمة تحديث الصكوك القديمة، ليست هي الخدمة الوحيدة المقدمة من جانب وزارة العدل، وإنما تقدم تلك الوزارة العريقة العديد من الخدمات الإلكترونية، للمستفيدين بكافة الأشكال الحديثة والإلكترونية، حيث قدمت وزارة العدل خدمة طلب إثبات خلع إلكتروني، وخدمة استعلام برقم الهوية عن إيقاف الخدمات، وخدمة طريقة اصدار وكالة ناجز ، وأخيرا خدمة تحديث الصكوك القديمة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بزيارة الرابط الرسمي لبوابة ناجز الرسمية. وحدد أيقونة الخدمات الإلكترونية. واختر بعدها تحديث الصكوك وتحويلها إلى إلكترونية، واختر أيقونة الحصول على الخدمة. وانتقل لقراءة شروط الخدمة وادخل بعدها عبر نفاذ. واختر بعدها كلمة المرور أو بطاقة الهوية. وعقب استخدامك لكلمة المرور سوف يُطلب منك ملء البيانات التالية: سجل الدخول باستخدام الرمز المرئي، مع كلمة المرور واسم المستخدم. واحصل على الرقم السري المرسل عبر رسائل الجوال. واكتب الرقم في المربع الظاهر أمامك على الشاشة. واختر طلب جديد، واملأ بيانات مقدم الطلب أو الوريث وهي كالتالي:

اسم مقدم الطلب.

ورقم الهوية الوطنية الإلكترونية.

وتاريخ الميلاد.

ونسبة الملكية.

وبيانات الصك نفسه مثل؛ رقم الصك وتاريخ الصك بالهجرية ومصدر الصك.

وإرسال صورة الصك من الوجه والخلف.

وبعدها اختر الحفظ ومتابعة التسجيل.

وعقب ذلك أكد على صحة البينات التي قمت بإدخالها.

واختر إرسال طلب إلى كاتب العدل.

واضغط على رسالة تأكيد الإرسال.

وأدخل رقم الجوال واختر متابعة الإرسال.

حددت وزارة العدل السعودية، عددًا من المتطلبات والشروط لطريقة استخراج صك إلكتروني بدل القديم، وهي كالتالي:

أن يكون الصك صادرًا من وزارة العدل السعودية.

يجب أن يكون الطلب مقدمًا من مالك الصك نفسه أو من ينوب عنه.

يجب أن يكون الصك مثبت الملكية، في حال كان الصك لا يتضمن رقم هوية المالك الوطنية.

وجود أصل الصك نفسه.

وألا يكون مسجل مسبقًا.

ولا توجد فترة زمنية محددة للتحديث، وأن مهلة تحديث الصكوك لمن يسأل عن “متى تنتهي مهلة تحديث الصكوك” لا أساس لها من الصحة، ولن يتم فرض أية غرامات على هذا الأمر.

تمكن خدمة تحديث الصكوك إلكترونيًا، المستفيدين منها من نقل ملكية صكوكهم واستخراج صك إلكتروني بدل القديم، في أقل من 60 دقيقة فقط، وذلك توفيرًا للوقت والمجهود، وتأمين الصكوك لهم بشكل إلكتروني سهل.