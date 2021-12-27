“alahli.vs alraed” موعد مباراة الأهلي والرائد في الجولة 14 من دوري المحترفين عبر sschd 5

يستقبل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية اليوم مباراة صراع منتصف الجدول، عندما يحين موعد مباراة الأهلي والرائد، في إطار مباريات الجولة أل 14 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين اللقاء المرتقب ينقل مباشراً عبر قناة ssc hd 5، في تمام الساعة 15.20 بتوقيت مكة المكرمة، لا شكل أن اللقاء سوف يشهد صراع بين الفريقين من أجل الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، من أجل التحرك من منطقة منتصف الجدول الذي يتواجد بها الفريقين، الرائد صاحب الأرض والجمهور الليلة في المركز السابع برصيد 18 نقطة، بينما الراقي في المركز أل 13 برصيد 15 نقطة، وفوزه اليوم يجعله يتقدم أكثر من مركز في الترتيب.

مباراة الأهلي ضد الرائد اليوم

التاريخ في لقاءات الفريقين ينحاز للراقي قلعة الكؤوس الذي يعاني هذا الموسم، فقد تقابل الفريقين 26 مباراة في دوري المحترفين السعودي الذي أنطلق موسم 2009/2008 بمسماه الجديد، كان الفوز للأهلي في 19 مباراة كاملة، وحقق فريق الرائد الفوز على الأهلي في 4 مناسبات فقط، وكانت نتيجة التعادل حاسمة في 3 لقاءات جمعت الفريقين، ولقاء اليوم يحمل الرقم 27 فلمن تكون الغلبة.

مباراة ALAHLI VS ALRAED

أعلن نادي الرائد السعودي عبر حسابه الرسمي، عن غياب حارسة الأساسي الإسباني “ياجو هيريريرن” عن المباريات لمدة 75 يوم كاملة، بعد أن أسبتت الفحوصات التي أجريت له بمعرفة الطاقم الطبي للفريق بسبب تمزق عضلي بعضلة الساق، بينما فريق الأهلي وصل إلي بريدة أجرى حصة تدريبية بقيادة مديرة الفني الألباني “بيسنيك هاسي”، شملت بعض الجمل التكتيكية التي ينوي تنفيذها في اللقاء.

القنوات الناقلة ومعلق اللقاء

أعلنت إدارة قنوات SSC SPORTS، الناقل الحصري لجميع مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عن نقل اللقاء عبر قناة SSC HD 5 بتعليق المعلق المتميز مشاري القرني، وقالت أن المباراة سوف تنقل عبر نفس القناة بصيغة SD، حتى يتمكن أكبر قد من المشاهدين من متابعتها.

المباراة أهلي جدة * الرائد البطولة الجولة أل 14 من الدوري السعودي للمحترفين الموعد والتوقيت اليوم الاثنين الموافق 2021/12/27 الساعة 15,20 بتوقيت مكة المكرمة الملعب ملعب مدينة الأمير عبد الله الرياضية القنوات الناقلة SSC HD 5

موعد مباراة الأهلي والرائد