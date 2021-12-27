الأمين العام ينعى قس جنوب إفريقيا الراحل ديزموند توتو

جدة - نرمين السيد - وأوضح مصدر مسؤول بالجامعة العربية، أن الأمين العام أرسل برقية عزاء إلى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أكدفيها أن مواقف القس الراحل يسجلها التاريخ كأحد كبار المناضلين ضد حكم الفصل العنصرى البائد فى جنوب إفريقيا، والذى ساهم بشكل فعال مع الرئيس الراحل مانديلا فى إنهائه.
كما أشاد الأمين العام بالمواقف السياسية والأخلاقية للقس الراحل حيال كفاح الشعب الفلسطينى للخصول على حريته واستقلاله وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأرضه، مؤكدا أن الأمر سيظل محفورا وماثلا فى الذاكرة الجماعية ليس فقط لدى العرب والفلسطينيين، بل كل مناصرى الحق والقانون والعدالة على مستوى العالم.
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