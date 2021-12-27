ألمانيا: ترحيل 18 إرهابيا فى 2021

جدة - نرمين السيد - وردًا على طلب إحاطة من النائب البرلمانى عن حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينى الشعبوى، مارتن هيس، قالت الحكومة الألمانية إنها رحلت 5 مصنفين من ذوى الصلة بهم.

وحسبما ذكرت الحكومة الألمانية فى رد سابق على طلب إحاطة، فقد صنفت هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية"، نحو 940 من الإسلاميين الخطيرين أمنياً من الألمان.