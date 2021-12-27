إصابات كورونا تسجل رقما مفزعا حول العالم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الجامعة - فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، صباح اليوم الإثنين - أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و399 ألفا و977 حالة.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 52 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 34.7 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة، كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 816 ألفا و609 حالات، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ 618 ألفا و732 وفاة، ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى وفيات بـ 479 ألفا و682 حالة.