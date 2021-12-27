لافروف: محادثات أمنية بين أمريكا وروسيا بعد عطلة رأس السنة

جدة - نرمين السيد - كشف وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الإثنين، عن محادثات يجريها دبلوماسيون ومسؤولون عسكريون من روسيا مع مسؤولين أمريكيين فى الشهر المقبل، وذلك فى إطار قائمة من الضمانات الأمنية التى طلبتها موسكو من واشنطن.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، جاءت تصريحات لافروف خلال مقابلة تم بثها مباشرة على موقع وزارة الخارجية الروسية عبر الإنترنت. وبحسب الوكالة، قال لافروف، إن المحادثات ستجرى مباشرة بعد عطلة رأس السنة فى روسيا، ما يعنى أنها ستكون يوم 11 يناير المقبل، أول يوم عمل رسمى فى روسيا فى 2022، بعد العطلة الرسمية التى تنتهى فى 10 يناير.

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