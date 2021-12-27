السفارة الأمريكية تدعو زعماء الصومال لتخفيف التصعيد

جدة - نرمين السيد - دعت السفارة الأمريكية فى مقديشيو، اليوم الإثنين، السياسيين فى الصومال إلى تخفيف تصعيد التوتر فى البلاد، فى أعقاب إعلان الرئيس الصومالى محمد عبد الله محمد تعليق سلطات رئيس الوزراء محمد حسين روبلى.





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