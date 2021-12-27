جونسون يترقب بيانات صحية حول كورونا لحسم فرض القيود

جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، يترقب الحصول على أحدث البيانات الصحية حول وضع وباء كورونا فى المملكة المتحدة، حيث يدرس فرض قيودٍ جديدة فى إنجلترا لوقف تفشى المتحور الجديد "أوميكرون".





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية، دخلت تدابير جديدة إلى حيز التنفيذ فى اسكتلندا، وويلز وأيرلندا الشمالية، بالفعل، إلا أن وزراء بريطانيا تجنبوا فرض قواعد جديدة فى إنجلترا حتى الآن، أملاً فى أن تكون تشجع التحذيرات على ضبط سلوكيات المواطنين تلقائيًا، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى. وبحسب الوكالة، فمن المتوقع أن يرفع كبير المسؤولين الطبيين فى إنجلترا، البروفيسور كريس ويتى، وكبير المستشارين العلميين السير باتريك فالانس، البيانات الصحية الخاصة بالوباء لرئيس الوزراء. وإذا جاءت البيانات إيجابية، سينصح الأطباء جونسون بالإبقاء على التدابير الأيسر التى فرضت بموجب خطة بديلة، وربما مع بعض الإرشادات الإضافية. أما إذا تسببت الإصابات فى ضغوط غير مقبولة على جهاز الخدمة الصحية، سيدفع ذلك جونسون إلى التدخل بقيود أكثر صرامة.

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