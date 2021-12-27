توقعات الطقس في السعودية حتى يوم الخميس: بشرى لأهل الرياض

يهتم المواطنون والوافدون إلى المملكة العربية السعودية، بالتعرف إلى توقعات الطقس في السعودية من خلال المختصين في المناخ، وكذلك عبر البيانات التي يصدرها المركز الوطني للأرصاد في المملكة، خصوصًا في فصل الشتاء الذي تهطل فيه الأمطار كثيرًا في أغلب المناطق والمدن، وذلك ليتخذ المسافرون من مدينة إلى أخرى حذرهم على الطرق أو حتى تأجيل السفر إلى أوقات ليس بها أمطار، كما يهتم بحالة الطقس العاملين في القطاعات المختلفة، والطلاب في المدارس.

توقعات الطقس في السعودية حتى يوم الخميس

ووفقًا للباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز بن محمد الحصيني، فإن توقعات الطقس في السعودية حتى يوم الخميس، ستكون على النحو التالي:

استقرار في حالة الطقس يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 27 و28 ديسمبر الجاري.

تشهد البلاد حالة مطرية ثانية تبدأ من ليلة الأربعاء، ومتوقع تكون أفضل.

ويوم الخميس تظهر حالة ممطرة ثالثة يشهدها أهل الرياض العاصمة.

فيما تنخفض درجات الحرارة خلال هذه الساعات وَفق المركز الوطني للأرصاد في المملكة، وبخاصة في مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل.

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، والرياض والشرقية مصحوبة برياح نشطة.

درجات حرارة تحت الصفر

وكشف المركز الوطني للأرصاد في المملكة عن درجات حرارة وصلت إلى تحت الصفر في محافظتي القريات وطريف، حيث سجلتا فجر يوم الأحد 26 ديسمبر درجة حرارة -1 مئوية، وهي أدنى درجة حرارة على مستوى المملكة خلال الساعات الماضية، فيما سجلت تبوك 3 درجات مئوية، وحائل 5 درجات.

وَوفق توقعات الأرصاد، فإن درجة الحرارة اليوم الإثنين، في محافظة طريف سجّلت صفر مئوية، وفي القريات درجة واحدة، لكن المملكة تترقب بدءًا من يوم غدٍ الثلاثاء أجواءً شتوية ماطرة تُؤثّر على عددٍ من المناطق، منها: الرياض، ومكة، وتبوك، وعسير، والقصيم، والباحة، والشرقية، والجوف، وحائل.

وبالنسبة لجنوب البلاد فمن المتوقع أن يتأثّر بانخفاض درجات الحرارة المصحوب بعوالق ترابية، مع تَكوُّن سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير وتَكوُّن ضباب في ساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وأجزاء من وسط البلاد.