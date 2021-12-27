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الاحتلال يهدم 10 منشآت تجارية في القدس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بلدة حزما شمال شرق مدينة القدس المحتلة وهدمت10 منشآت تجارية . الاحتلال يهدم 10 منشآت تجارية في القدساقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بلدة حزما شمال شرق مدينة القدس المحتلة وهدمت10 منشآت تجارية . وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا )أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الجرافات وهدمت المنشآت التجارية وقامت بإتلاف كافة المعدات والبضائع الموجودة داخلها أثناء عملية الهدم. وفي إطار تنفيذ مخططاتها التهويدية تصعد قوات الاحتلال من عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية وخاصة بمدينة القدس المحتلة في ظل تجاهل المجتمع الدولي المطالبات الفلسطينية بالتدخل العاجل لوقف عمليات الهدم التي تتسبب بتهجير وتشريد الفلسطينيين وبضرورة تطبيق القرار الأممي 2334 الذي يطالب بوقف الاستيطان.



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