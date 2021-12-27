أخبار اليمن : أجواء باردة متوقعة في 10 محافظات

أجواء باردة متوقعة في 10 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة، داعياً المواطنين للوقاية من البرد.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أن تكون الأجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء والأجزاء الشمالية من إب والضالع ولحج والمرتفعات الغربية للجوف ومأرب.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة في مرتفعات محافظات تعز، أبين، شبوة وحضرموت، وباردة نسبياً بالمناطق الصحراوية.

ونبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة، داعياً المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية.

وأشار المركز إلى أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذمار : 02.8 ، عمران : 05.0 ، إب: 5.5 ، صنعاء : 06.4

السدة : 07.8 ، المحويت : 10.6 ، عتق : 11.8 ، حجة 12.6، سيئون : 12.7

