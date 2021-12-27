غدًا.. توقيع مذكرة تفاهم عسكرية بين لبنان والعراق

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت الوكالة الوطنية الرسمية للأنباء فى لبنان، اليوم الإثنين، فمن المقرر أن يجرى سليم اللقاء غدًا الثلاثاء، مع نظيره العراقى جمعة عناد سعدون.

وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء سيشهد توقيع الطرفان على مذكرة تفاهم بين وزارتى دفاع البلدين، للتعاون فى المجال العسكرى.