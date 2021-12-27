جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت الوكالة الوطنية الرسمية للأنباء فى لبنان، اليوم الإثنين، فمن المقرر أن يجرى سليم اللقاء غدًا الثلاثاء، مع نظيره العراقى جمعة عناد سعدون.
وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء سيشهد توقيع الطرفان على مذكرة تفاهم بين وزارتى دفاع البلدين، للتعاون فى المجال العسكرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدًا.. توقيع مذكرة تفاهم عسكرية بين لبنان والعراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.