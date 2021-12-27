روسيا تطالب واشنطن بالتوقف عن تسييس القضايا الإنسانية فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - شدد مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية بيوتر إليتشيف، اليوم الإثنين، على ضرورة أن تبتعد الولايات المتحدة عن تسييس القضايا الإنسانية وتحرير الأموال الأفغانية.





وقال إليتشيف، فى مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن أفغانستان بحاجة ماسة إلى الأموال التى جمدتها الولايات المتحدة وحلفاؤها فى الحسابات المصرفية.

وأضاف: "خلال الاتصالات الثنائية وعلى المنصات الدولية، تؤكد روسيا باستمرار الحاجة إلى إلغاء تجميد الأصول الأفغانية فى أقرب وقت ممكن من أجل إنقاذ أفغانستان وسكانها من كارثة إنسانية واسعة النطاق يمكن أن تؤدى إلى عواقب وخيمة على الصعيد الإقليمى وحتى الدولى".

وأشار إلى أن الدول الغربية، وفى مقدمتها الولايات المتحدة، التى توجد فى بنوكها الغالبية العظمى من الأموال الأفغانية "تعتمد على العقبات التى تحول دون ذلك، لا سيما الإجرائية والقضائية والعقوبات، علماً أن الوضع الحالى الذى لا يحسد عليه هو نتيجة مباشرة لوجودها العسكرى لمدة 20 عامًا فى البلاد".