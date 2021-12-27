لافروف: انضمام روسيا إلى الناتو «مستحيل»

جدة - نرمين السيد - صرح وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الإثنين، بأنه لا توجد وسيلة لانضمام روسيا إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو"، لأن الغرب لا يريد أن يكون له خصوم مماثلون فى النفوذ على المسرح العالمى.





ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، عن تصريح لافروف فى معرض تعقيبه على سؤال حول إمكانية الانضمام إلى الناتو بشروط معينة، قوله أنه لم يفترض مثل هذه الفرصة لروسيا. وأضاف "لا أعتبر هذا ممكنا، لأن العملية برمتها لا تدور حول الناتو أو الاتحاد الأوروبى، إنها تتعلق بعدم رغبة الغرب فى وجود أى منافس على الساحة الدولية قابل للمقارنة معه بأدنى درجة من حيث النفوذ". ووفقًا للدبلوماسى الروسى، يفسر مثل هذا الموقف من الدول الغربية "الهستيريا بشأن صعود الصين"، التى قبلت قواعد اللعبة التى أدخلت فى الاقتصاد العالمى و "تغلبت على الغرب فى ميدانه".

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