أبو الغيط يدين خطط الاستيطان الإسرائيلى فى الجولان

وشدد أبو الغيط، على أن الخطط الإسرائيلية تُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى الذى يعتبر الجولان أرضاً سورية محتلةفى عام 1967، مؤكداً أن اعتراف هذه الدولة أو تلك بذلك الاحتلال لا يُغير من حقيقة كونه احتلالاً يرفضه المجتمع الدولى،ولا تقره الشرائع الدولية، ومُضيفاً أن التكامل الإقليمى لسوريا، ووحدة ترابها أمورٌ ثابتة فى القانون الدولى ولا تخضعللمساومة أو التشكيك، بغض النظر عن الأوضاع الجارية فى سوريا حالياً، أو عن وضعيتها بالجامعة العربية.
وصرح مصدر مسول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن الخطط الحكومية لبناء أكثر من 7000 وحدة استيطانيةبالجولان السورى المحتل تعكس نهج الحكومة الإسرائيلية وأجندتها التى لا تعترف بالتسوية السلمية على أساس حدود 1967، بل ترغب فى التوسع الاستيطانى، سواء فى الضفة الغربية المحتلة أو فى الجولان.
وأضاف المصدر أن الوقت قد حان لكى يرى المجتمع الدولى هذه الحكومة على حقيقتها، بوصفها عقبة حقيقية فى طريقالسلام فى المنطقة.
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