سقوط مروحية في روسيا على متنها شخصان

سقطت مروحية من نوع "مي-2" على متنها شخصان قرب مدينة إيجيفسك عاصمة جمهورية أودمورتيا الروسية، حسبما أوردت وزارة الطوارئ الروسية.
فيما قال مصدر في أجهزة الطوارئ إن طيار المروحية اتصل بها بعد الحادث.
وفي وقت سابق قال مصدر في الخدمة المراقبة الجوية المحلية إن الحادث وقع أثناء قيام المروحية بمهمة فحص حالة أنبوب النفط في منطقة ياكشور بوديي في أودمورتيا.
وأضاف المصدر نفسه أن فرق الإنقاذ توجهت إلى مكان سقوط المروحية.
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