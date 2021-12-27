المبعوثة الأممية إلى ميانمار تعرب عن قلقها حيال تصاعد العنف

أعربت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى مينامار نويلين هيزير، الإثنين عن “قلقها العميق” حيال تصاعد العنف في البلاد، داعية إلى وقف إطلاق النار بين الجيش ومعارضيه مع دخول العام 2022.

وقالت هيزير في أول بيان منذ عيّنت في أكتوبر إنها تشعر “بقلق عميق حيال تواصل تصاعد العنف في ولاية كايين وأجزاء أخرى من ميانمار”.

وكان مسؤول في الأمم المتحدة، قد أفاد أمس الأحد، بأنه “أصيب بصدمة” إثر تقارير موثوق بها عن مقتل 35 مدنيا على الأقل وحرق جثثهم في ميانمار، مطالبا الحكومة بفتح تحقيق.

وقال مارتن جريفيث، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في بيان “أدين هذا الحادث الخطير وجميع الهجمات على المدنيين في جميع أنحاء البلاد والتي هي محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي”، مضيفا “أدعو السلطات إلى الشروع فورا في تحقيق شامل وشفاف في الحادث لمحاكمة المسؤولين عنه بسرعة”.

ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي السبت صور لشاحنتين محترقتين وسيارة على طريق سريع في بلدة هبروسو بولاية كايا، داخلها جثث متفحمة.