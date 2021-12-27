عروض وخصومات اكسترا على الأجهزة المنزلية بالسعودية

عروض وخصومات اكسترا لنهاية العام في المملكة العربية السعودية، يتواجد داخل اكسترا جميع الأجهزة المنزلية و الكهربائية الضرورية لكل منزل وبكل الماركات المتواجدة في الأسواق التجارية ويعد أكثر المراكز التجارية على مستوى المملكة مبيعاً وانتشاراً حيث يتميز بوجود له العديد من الفروع داخل السعودية وأيضا في جميع الدول العربية.

ويتميز ايضاً بتوفير جميع الأجهزة في كل الفروع لسهولة الحصول علية وبأسعار متفاوتة لتناسب جميع الفئات، وجميع الأجهزة ذات جودة عالية والخصومات لا مثيل لها وتصل فالكثير من الأوقات لأكثر من 50٪ كل هذا من أجل الحصول على إرضاء العملاء.

عروض اكسترا على جميع الأجهزة الكهربائية:

تشمل العروض والخصومات جميع الأجهزة المنزلية الضرورية لكل منزل مامن جهاز يحتاج إليه البيت إلا وسوف تجده متوفر لدى اكسترا بجميع الماركات وبأسعار متفاوتة لتناسب جميع العملاء وأيضاً خصومات تصل ل60٪ من بينها الغسالات بكل أنواعها والمكانس الكهرباء وأجهزة المطبخ وأجهزة هواتف المحمول بكل أنواعها وكل الماركات المتواجدة في الأسواق التجارية والأفران الكهربائية والتكيفات والدفايات كل الأجهزة متوفره بكل الماركات لراحة ربه المنزل وتسهيل عليها المهام اليومية.

غساله صحون دايو 6 برامج، عالية الجودة لتسهيل غسيل الصحون، 12/13 مكان تخزين، متوفرة باللون الفضي ويتوفر عليها خصم يصل ل 50.01٪ السعر قبل العرض 3599 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 1799 ريال سعودي.

غسالة صحون أريستون 9 برامج، 14 أماكن تخزين، ستانلس ستيل ويتوفر عليها خصم يصل ل 25٪ السعر قبل العرض 3999 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 2999 ريال سعودي.

غسالة صحون توشيا فائقة الجودة لضمان نظافة وتعقيم 100٪، 14 مكان تخزين، 8برامج،ستانلس متوفرة باللون الأسود الخصم لا تجعله يفوت يصل 17.46٪ السعر قبل العرض 3149 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 2599 ريال سعودي.

مطحنة القهوة الإحترافية متوفرة باللون الفضي 150 واط، 300 غرام بالإضافة الي عرض التوفير الذي يصل ل 24.44٪ السعر قبل العرض 409 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 309 ريال سعودي.

ماكينة إزالة الشعر، مع اكسسوارات مساج وكيس سهلة الإستخدام وعملية جداً الخصم المتواجد عليها يصل ل 18.26٪ السعر قبل العرض 219 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 179 ريال سعودي.

فرامة فيليبس, لفرم الخضروات بسهولة وفي دقائق بسيطة 450 وات، متوفر باللون الأبيض، متوفر عليها خصم يصل ل 7.75٪ السعر قبل العرض 129 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 119 ريال سعودي.

عروض اكسترا على جميع غسالات الصحون:عروض اكسترا على أجهزة المطبخ والعناية: