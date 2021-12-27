كم الدعم السكني للعسكرين وشروط القرض العقاري المدعوم وطريقة التقديم

بعد أن أعلنت الحكومة السعودية عن إطلاق مبادرة تقدم فيها دعم سكنية للمواطنين العسكريين داخل المملكة، عبر صندوق التنمية العقاري للعسكريين وذلك بغرض مساعدتهم على العيش بشكل أفضل، وبناء على ذلك يتم البحث بشكل مستمر عن إجابة سؤال كم الدعم السكني للعسكرين، وهذا ما سنقوم بعرضه داخل هذا المقال.

كم الدعم السكني للعسكرين

إن الدعم السكني الخاصة بالعسكريين يأتي على شكل القروض السكنية دون معدل من الفوائد، فالدعم يقدر بحوالي 20% من قيمة الوحدة السكنية، لكن يصل الحد الأقصى الخاص بهذا الدعم إلى حوالي 140 ألف ريال سعودي، ومن الممكن أن يصل التمويل تحت قائمة القرض العقاري، ويبلغ الدعم حوالي 500 ألف ريال سعودي.

شروط القرض العقاري المدعوم للعسكريين

يتمثل عرض الشروط الخاصة للحصول على دعم العسكريين السكني بهذا الشكل الآتي:

يجب أن يكون الموقع الخاص بالوحدة السكنية بداخل المخططات الحضرية التي حددتها الحكومة.

كما يجب أن يكون هناك ملكية خاصة بهذه الوحدة.

وعلى الجانب الأخر يشترط بأن يكون مدة بناء العقار لم تتجاوز ال20 سنة.

وذلك بالإضافة إلى أن يكون تم تشطيبه على أعلى مستوى.

طريقة التقديم للحصول على دعم العسكريين السكني

تتم عملية التقديم للحصول على الدعم السكني المقدم للعسكريين عن طريق اتباع هذه الخطوات الآتية:

في بداية الأمر يقوم المتقدم بالتوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة الإسكان على شبكة الانترنت .

ومن بعد ذلك يقوم المتقدم بالنقر على أيقونة خدمات سكني من الصفحة التي ستظهر أمامه مباشرة.

ثم يقوم بتعبئة عددًا من البيانات الخاصة به، والتي تتمثل في إدخاله لرقم هاتفه، والبريد الإلكتروني، وكلمة السر الخاصة به.

بعدها يقوم باختيار أيقونة التقديم لطلب الدعم السكني.

ومن ثم يقوم بالإجابة على بعض من الأسئلة التي تتواجد أمامه بالصفحة

وبعدها سيصل المتقدم رساله تخبره بأن طلبه قد قبل أو تم رفضه.

ومن الممكن أن يتم التواصل مع وزارة الإسكان من خلال هذا الرقم، 199090.

وبهذا نكون قد عرضنا لكم إجابة سؤال كم الدعم السكني للعسكرين، كما وضحنا طريقة التقديم على هذا الدعم والتي تتم بصورة إلكترونية، وذلك من خلال توافر عددًا من الشروط التي قمنا بتوضيحها داخل هذا المقال.