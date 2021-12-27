دوت الخليج -

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالرحمن الكميم

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد على محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الاخ بدر عبدالرحمن الكميم، مدير مكتب رئيس دائرة الشئون المالية والادارية بالأمانة العامة للمؤتمرالشعبي العام، وذلك بوفاة والده الشيخ/ عبدالرحمن الكميم، والذي وافاه الاجل بعد عمر حافل بالعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه. الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالرحمن الكميمبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد على محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الاخ بدر عبدالرحمن الكميم، مدير مكتب رئيس دائرة الشئون المالية والادارية بالأمانة العامة للمؤتمرالشعبي العام، وذلك بوفاة والده الشيخ/ عبدالرحمن الكميم، والذي وافاه الاجل بعد عمر حافل بالعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه. وفي برقية العزاء الموصول إلى كافة آل الكميم عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته في هذا المصاب الجلل. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالرحمن الكميم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.