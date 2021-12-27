جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يجرى وزير الدفاع اللبنانى والوفد المرافق له محادثات غدا الثلاثاء، مع نظيره العراقى جمعة عناد سعدون فى وزارة الدفاع. وتشهد الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتى الدفاع اللبنانية والعراقية حول التعاون فى المجال العسكرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع اللبنانى يتوجه إلى العراق فى زيارة رسمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.