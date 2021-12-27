بعد تهديدات بالموت.. تعزيز حماية وزير الأمن الإسرائيلى

وحسبما نقلت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، قال بارليف فى سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "بدايةً من هذا الصباح، أنا محمى على مدار الساعة، كل أيام الأسبوع".
ولفت الوزير إلى أنه "عندما سُئلت فى الأشهر الستة الماضية، عن سبب غياب حارس شخصى، قلت إنى لم أتعرض للتهديد. ولكن بسبب تصميمى فى كفاحى ضد عائلات الجريمة العربية، كنت آمل ألا أصل إلى النقطة التى يهددونى شخصيًا".
وفى الوقت ذاته أوضح بارليف أن التهديدات من يهود وليس عرب، قائلاً: "لكن لا، أنا لست مهددًا من قبل مجرمين عرب، أنا مهدد من قبل يهود إسرائيليين".
وبحسب تقرير "جيروزاليم بوست"، فقد انضم بارليف إلى وزير الخدمات الدينية، ماتان كاهانا، الذى تعرض للتهديدات، ما استوجب تعزيز حمايته، بعد إصلاحاته فى منح شهادات الكوشير، وهى الشهادات التى تثبت أن الطعام المنتج مطابق للشريعة اليهودية.
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