مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، فى بيان صحفى، إن عشرات المستوطنين من ضمنهم طلاب معاهد دينية يهودية اقتحموا باحات المسجد ونفذوا جولات استفزازية وأدوا صلوات تلمودية فيها.
وتلقى المقتحمون شرح عن الهيكل المزعوم، وتولت شرطة الاحتلال حراستهم من خلال نشر عناصرها والقوات الخاصة المدججة بالسلاح فى باحات الأقصى.
وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مُشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمُصلين فى الأقصى والاعتداء عليهم.
ويتعرض الأقصى يوميا لاقتحامات المُستوطنين بحماية قوات الاحتلال، فى محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.
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