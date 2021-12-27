إعدام داعشى استهدف تجمعات مدنية فى السعودية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أوضحت وزارة الداخلية السعودية فى بيان صحفى، اليوم، فقد خطط المتهم لاستهداف "تجمعات مدنية فى أحد المرافق العامة، بتوجيه من تنظيم داعش الإرهابى.

وأشارت الداخلية السعودية إلى أن الإرهابى المشار إليه ارتكب عملية انتحارية ونفذها بحزام ناسف، إضافة إلى تصوير الموقع المستهدف، وتأييده ومبايعته لتنظيم داعش وتبنى أفكاره.

كما أوضح بيان الوزارة أن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، والمحكمة العليا، أيدتا الحكم بإعدام الداعشى، وصدر أمر ملكى لتنفيذ الحكم المقرر شرعًا.