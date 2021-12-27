قائد الجيش اللبناني: الفتنة على مسافة خطوات

دوت الخليج :- حذّر قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، "من أن الفتنة هي على مسافة خطوات، لكننا لن نسمح بوقوعها".

وقال عون في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، "على العسكريين أن يدركوا أنهم أمام مهمة مقدسة، فتجربة 1975 كانت تجربة مريرة ولن نسمح بتكرارها، ولا أحد يقبل بعودة سيطرة الميليشيات والعيش تحت رحمة العصابات المسلحة والإرهاب أو المخدرات".

وقال"إن تضحيات العسكريين وجهودهم هي التي حالت دون انهيار لبنان رغم ما حدث منذ تشرين الأول 2019 لغاية اليوم، فمن التظاهرات إلى تفشي وباء كورونا وانفجار المرفأ شهد لبنان أوضاعا مأزومة، لكننا استطعنا أن نحافظ على السلم الأهلي بفضل ثقة شعبنا وثقة المجتمع الدولي بنا، وهذا ما شجع الكثيرين على مساعدتنا".

وكان وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم، أصدر قرارا قضى بتجميد مفعول تراخيص الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، خلال فترة الأعياد وحتى الثاني من كانون الثاني المقبل، لافتا إلى أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات، وخاصة الملاحقة القانونية".

--(بترا)