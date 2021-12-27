الداخلية اللبنانية تعلن موعد الانتخابات النيابية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت الداخلية اللبنانية فى بيانها، اليوم، إن المغتربين سيدلون بأصواتهم إما فى 6 أو 8 مايو، حسب بلد إقامتهم.

وكان البرلمان اللبنانى صوت فى أكتوبر الماضى على إجراء انتخابات مبكرة فى 27 مارس، إلا أن الرئيس اللبنانى ميشال عون قال إنه لن يقبل "هذا التاريخ المبكر".