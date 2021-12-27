جدة - نرمين السيد - وقال فولفجانج موكشتاين وزير الصحة النمساوى، إنه لا يزال وضع كورونا عند مستوى مستقر بعد عطلة عيد الميلاد، ولكن اعتبارًا من اليوم سيتم فرض قيود جديدة على عمل المطاعم وجميع المناسبات والتجمعات، مشيرا إلى أن القيود تشمل فرض حظر التجول بعد العاشرة مساءً.
وأضاف أن اللجنة الاستشارية الطبية الجديدة سوف تجتمع فى وقت لاحق اليوم، لمناقشة وضع كورونا الحالى فى البلاد وسبل الاستعداد الجيد لمواجهة موجة "أوميكرون" القادمة، لافتًا إلى أن الخبراء يتوقعون بالفعل أن عدد الإصابات الجديدة سيرتفع مرة أخرى فى يناير المقبل بشكل كبير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النمسا تعيد فرض حظر التجول خوفا من أوميكرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.