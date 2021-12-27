النمسا تعيد فرض حظر التجول خوفا من أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وقال فولفجانج موكشتاين وزير الصحة النمساوى، إنه لا يزال وضع كورونا عند مستوى مستقر بعد عطلة عيد الميلاد، ولكن اعتبارًا من اليوم سيتم فرض قيود جديدة على عمل المطاعم وجميع المناسبات والتجمعات، مشيرا إلى أن القيود تشمل فرض حظر التجول بعد العاشرة مساءً.

وأضاف أن اللجنة الاستشارية الطبية الجديدة سوف تجتمع فى وقت لاحق اليوم، لمناقشة وضع كورونا الحالى فى البلاد وسبل الاستعداد الجيد لمواجهة موجة "أوميكرون" القادمة، لافتًا إلى أن الخبراء يتوقعون بالفعل أن عدد الإصابات الجديدة سيرتفع مرة أخرى فى يناير المقبل بشكل كبير.

