سريلانكا تشترط موافقة وزارة الدفاع للزواج من سريلانكيين

جدة - نرمين السيد - اشترطت السلطات السريلانكية، اليوم الإثنين، الحصول على إذن من وزارة الدفاع للأجانب الراغبين فى الزواج من مواطنين سريلانكيين، وذلك عملاً بقواعد جديدة تهدف إلى تعزيز الأمن القومى، إلا أنها أثارت سخرية المعارضة.





وحسبما ذكرت "فرانس برس"، فقد نصت القواعد الجديدة على أن الأجانب الذين يريدون الزواج من سريلانكيين يجب أن يحصلوا على شهادة تثبت أنهم بصحة جيدة، وأن يخضعوا لفحص أمنى قبل زفافهم، وذلك اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وحسبما نقلت صحيفة "صنداى تايمز"، قال و.م. ويراسيكارا، المدير العام للأحوال الشخصية فى سريلانكا، إن اعتماد الإجراءات الجديدة جاء بسبب مخاوف تتعلق بـ"الأمن القومى".

وأضاف: "لقد رأينا (حالات) يرغب فيها بعض الأجانب فى الزواج من سريلانكيين لغايات معينة، منها مثلا تهريب المخدرات وتبييض الأموال".

فيما أثارت اللوائح الجديدة ازدراء المعارضة التى أبرزت أن عددًا من أفراد أسرة رئيس الدولة يحملون جنسيات مزدوجة، وسأل النائب شاناكيان راسامانيكام، عبر "تويتر": "لماذا لا يطلب من الأجانب الذين يتولون حقائب وزارية الاستحصال أيضا على تصريح أمنى؟"، فى إشارة إلى مسؤولى البلاد مزدوجى الجنسية.

وكان الرئيس السريلانكى جوتابايا راجاباكسا، يحمل الجنسية الأمريكية حتى ما قبل عامين، وألغى مادة دستورية تمنع الأشخاص ذوى الجنسية المزدوجة من الترشح للانتخابات بعد توليه السلطة. كما يحمل شقيقه باسل الجنسيتين الأمريكية والسريلانكية، فى حين أنه يشغل منصب وزير المالية.