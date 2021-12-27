أذربيجان تعلن استعدادها لبدء تشكيل مجموعة عمل لترسيم الحدود مع أرمينيا

جدة - نرمين السيد - وقال بيراموف - فى تصريح أوردته وكالة أنباء "ترند نيوز" الأذرية، اليوم الإثنين - "لم نحدد بعد موعد بدء تشكيل مجموعة العمل المختصة بترسيم الحدود، ولكننا سنبدأ هذه العملية فور الحصول على موافقة الجانب الأرمينى".

وأضاف" نأمل تفهم أرمينيا أن هذه العملية أمر لا مفر منه، ويجب أن تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية وأنه لا يوجد بديل لترسيم الحدود بين الدول، وإن الجانب الأذرى يعتقد أن أرمينيا ستبعث برسالة إيجابية بخصوص هذا التعاون فى المستقبل القريب".