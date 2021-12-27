انفجار وحريق داخل ورشة لتصنيع صناديق الشاحنات شمال لبنان

جدة - نرمين السيد - دوى انفجار أسفر عن إندلاع حريق داخل ورشة لتصنيع صناديق حديد الشاحنات بمنطقة البداوى فى طرابلس شمال لبنان، اليوم الإثنين، ما أدى إلى اشتعال شاحنة موجودة بداخل المحل، وتضرر عدد من السيارات.





وحسبما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، هرعت فرق الإطفاء فى طرابلس وفرق الإسعاف التابعة لجهاز الطوارئ والإغاثة الى موقع الانفجار، فيما عمل سارع أهالى المنطقة لإخلاء المبنى من السكان، حيث تتواجد الورشة فى حى سكنى. وأشارت الوكالة إلى أن الورشة يمتلكها شخص من آل هوشر فى البداوى، لافتة إلى أنه لم تصل تقارير بشأن سقوط إصابات أو ضحايا بين العمال فى موقع الحادث. فيما تواصل القوى الأمنية جهودها للتحقيق حول ملابسات الحادث.

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