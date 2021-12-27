رابط منصة مدرستي تسجيل دخول وطريقة إعداد وتسجيل الدروس والواجبات

منصة مدرستي للتعليم عن بُعد أصبحت هدف الكثيرين من الطلبة والمعلمين في ظل تعميم الدراسة عن بعد في المملكة العربية السعودية كإحدى الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كرونا والحد من انتشارها، فهي منصة تعليمية تحاكي النظام التعليمي النظامي بكل وسائلة فيمكن للطلاب من خلالها حضور الدروس وتحضير الواجبات وأداء الاختبارات والعديد من الأنشطة الدراسية، كما يمكن للمدرس إعداد الدروس والواجبات للطلاب وتقييمهم من خلال الأنشطة الدراسية المختلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نهتم بكيفية إعداد الدروس والواجبات للمعلم.

طريقة إعداد الدروس في منصة مدرستي للمعلم:

وبعد إن قد قمنا سابقاً بشرح كيفية تسجيل حساب جديد في رابط منصة مدرستي عودة المدارس للطالب أو المعلم وذلك عن طريق الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا والذي قامت بإنشائه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ونعتمد اليوم على تسجيل الدخول للحساب الذي تمتلكه بالفعل لإعداد الدروس والواجبات للمعلمين من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة كما يلي؛

كما يمكنكم أيضاً من خلاله الدخول إلى الفصول الافتراضية وحل الواجبات والاختبارات بالنسبة للطلاب والطالبات، وطرح الأسئلة بحيث يتم الدخول إلى الفصول الافتراضية عبر نظام مايكروسوفت تيمز، والذي يتميز بسرعته واستمرار جودته في حال دخول عدد كبير من المستخدمين في نفس الوقت، ولذلك تم اعتماده كبرنامج للدخول إلى الفصول الدراسية الافتراضية.

قم بالذهاب إلى رابط منصة مدرستي.

ومن ثمة قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

قم باختيار حساب المعلم وتسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم.

ومن ثمة قم بالدخول إلى المدرسة التابع لها في وزارة التعليم.

ليتم نقلك الى شاشة المقرارات الخاصة بمدرستك.

قم باختيار الجدول الدراسي من يمين الصفحة.

ليتم تحويلك الى الجدول المدرسي للمعلم.

قم باختيار اليوم الذي تريد اعداد الدرس له.

ثم الضغط على أيقونة قم بإعداد الدرس الآن وتحديد المقرر والوحدة وتحديد الدرس والضغط على كلمة التالي.

قم بالنزول بالصفحة لأسفل، تجد انه قد أتى النظام بتحضير الدرس الإثراءات التي يمكنك بالاختيار من بينها والإضافة عليها أن أردت ذلك من خلال الضغط على إضافة إثراءات وإدخال الرابط أو تحميل الملف من جهازك.

كما يمكنك إضافة الواجب من بنك الواجبات وسوف نتطرق إلى كيفية إعداده لاحقاً، أو الاختبارات وغيرها ومن ثمة الضغط على حفظ وإنهاء.

طريقة إعداد الواجبات المنزلية للتقييم الطلاب: