حساب المواطن يوضح حقيقة توقف الدعم في حال توقف أحد الخدمات وموعد التسجيل 1443

هل يتوقف دعم حساب المواطن في حال إيقاف أحد الخدمات، متى موعد فتح تسجيل جديد حساب المواطن 1443، أسئلة تتردد بشكل مستمر على برنامج حساب المواطن، خاصةً وأن التسجيل معلق منذ قرابة عامين، كما أن هناك شائعات بشأن وقف الدعم المستحق في حالة توقف أحد الخدمات، ولكن خدمة المستفيدين أوضحت هذه النقاط، ونفت الأخبار الكاذبة منها، كما أكدت على استمرار تعليق التسجيل حتى الوقت الحالي، وأنه لا صحة لما يتردد بشأن فتح التسجيل.

توقف حساب المواطن

ردت خدمة المستفيدين على تساؤل أحد المستفيدين من دعم حساب المواطن، “هل يتوقف حساب المواطن في حال توقف أخد الخدمات”، بأنه لا صحة لهذا الكلام في كثير من الأحوال، وعدم وجود ارتباط بين إيقاف الخدمات وإيقاف صرف الدعم المخصص، وأكدت هذا الكلام بأنه مادام الحساب البنكي للمستفيد نشط فإنه يستطيع الاستفادة بالدعم من خلال التواصل مع البنك، وفي حالة صادف المستفيد مشكلة في صرف حساب المواطن يكون التواصل مع البنك وليس البرنامج.

خدمة المستفيدين

@Citizen_care

حياك الله ، في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا “نشط” وكنت مستحق للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ الدعم وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك، نسعد بخدمتك.

موعد فتح تسجيل جديد في حساب المواطن 1443

ظل التسجيل في حساب المواطن منذ إعلان الموارد البشرية عن إطلاق البرنامج في عام 2017، وحتى صرف دفعة مارس رقم 28 لسنة 2020، ومنذ ذلك الحين وتتردد التساؤلات على البرنامج عن موعد فتح تسجيل جديد، والاستفادة بالدعم الشهري، وفي هذا الشأن أكدت خدمة المستفيدين أنه لا يوجد موعد محدد لفتح التسجيل؛ وذلك نتيجة ضوابط الدعم المقررة، وأنه عند فتح التسجيل سوف يتم الإعلان بشكل رسمي.

تحديث حساب المواطن

دائما ما يؤكد برنامج حساب المواطن على أهمية تحديث بيانات المستفيدين؛ لما له من أهمية كبيرة في عدم توقف الدعم الشهري المخصص؛ حيث أنه تتم مراجعة بيانات المستفيدين ومطابقتها مع المستندات الرسمية، وفي حالة اختلاف البيانات تتحول الحالة إلى عدم الأهلية، ويرجع ذلك إلى أن أحد معايير استحقاق حساب المواطن هو تسجيل بيانات دقيقة وصحيحة، ومن هنا تأتي أهمية تحديث البيانات، وذلك عبر دخول البوابة الإلكترونية، بالخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن. النقر على خيار بيانات الطلب. الانتقال إلى حساب المستفيد وعرض البيانات. العمل على تحديث البيانات التي تغيرت ثم النقر على خيار حفظ. الانتقال إلى إدارة المرفقات ثم حذف المستندات القديمة وإرفاق الحديثة. النقر على خيار تحديث.

في النهاية لا يتسبب إيقاف الخدمات في توقف حساب المواطن، ولا يوجد موعد محدد لفتح تسجيل جديد 1443.