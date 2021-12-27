دوت الخليج :- نفت وزارة الخارجية احتجاز فتاة أردنية في لبنان .
وقالت الوزارة : ان الانباء التي يتم تناقلها حول اعتقال السفارة الاردنية لفتاة عشرينية في لبنان هي معلومات غير صحيحة ولا يوجد اي فتاة اردنية تم احتجازها في لبنان .
واضافت : ان الاحتجاز اختصاص للاجهزة الامنية وليس للسفارات .
وكانت المدينة نيوز نقلت عن وكالات انباء ان منظمة العفو الدولية القت القبض على فتاة اردنية تنوي السفر الى استراليا بعد ان حصلت على تأشيرة انسانية ، وانها متواجدة في الوقت الحالي بالسفارة الاردنية تمهيدا لعودتها الى الاردن .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية : لا يوجد فتاة اردنية معتقلة لدى سفارتنا في لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.