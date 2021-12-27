الخارجية : لا يوجد فتاة اردنية معتقلة لدى سفارتنا في لبنان

دوت الخليج :- نفت وزارة الخارجية احتجاز فتاة أردنية في لبنان .

وقالت الوزارة : ان الانباء التي يتم تناقلها حول اعتقال السفارة الاردنية لفتاة عشرينية في لبنان هي معلومات غير صحيحة ولا يوجد اي فتاة اردنية تم احتجازها في لبنان .

واضافت : ان الاحتجاز اختصاص للاجهزة الامنية وليس للسفارات .

وكانت المدينة نيوز نقلت عن وكالات انباء ان منظمة العفو الدولية القت القبض على فتاة اردنية تنوي السفر الى استراليا بعد ان حصلت على تأشيرة انسانية ، وانها متواجدة في الوقت الحالي بالسفارة الاردنية تمهيدا لعودتها الى الاردن .