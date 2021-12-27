الأردن : الحكومة "لن تستطيع" الاستمرار بعزل المصابين بأوميكرون مؤسسيا إذا ارتفعت الإصابات

دوت الخليج :- أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا عادل البلبيسي، السبت أن الحكومة "لن تستطيع" الاستمرار بالعزل المؤسسي للمصابين بالمتحور أوميكرون في حال زاد عدد الإصابات.

وأوضح البلبيسي : "إذا زادت الأعداد (بالمتحور أوميكرون) لن نستطيع أن نستمر في العزل المؤسسي وسنعود إلى الحجر والعزل المنزلي، وهنا يأتي دور الأمن العام بأن يكون هناك رقابة على هؤلاء المصابين".

ومنذ رصد أول إصابة بأوميكرون في الأردن في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فإن المتحور الجديد "أسرع انتشارا وأقل خطورة في الإصابة بمعنى أن الإصابة للأشخاص لا تؤدي في الغالب إلى الدخول المستشفيات" وفق ما ذكر البلبيسي. وقال: "الكثير من الحالات التي أصيبت بأوميكرون لا تستدعي الدخول إلى المستشفيات بالرغم من أنه أسرع".

ولفت النظر إلى أن "جميع المصابين بمتحور أوميكرون حالتهم ممتازة، ولم تستدع أي حالة الدخول إلى المستشفيات وجميع المصابين هم بالعزل المؤسسي" ، وفق المملكة .

وتفرض الحكومة حاليا عزلا مؤسسيا مدته 14 يوما على المصابين بهذا المتحور، في خطوة تهدف إلى "إبطاء انتشاره".

وفي مقارنة سرعة الانتشار بين المتحورين أوميكرون ودلتا السائد حاليا في الأردن، قال البلبيسي: "في المتحور دلتا كنا نحتاج إلى أسبوعين حتى تتضاعف الأعداد لكن أوميكرون نحتاج إلى يومين إلى 3 حتى تتضاعف الأعداد".

وتوقع أن يصبح أوميكرون السائد في الأردن منتصف الشهر المقبل.