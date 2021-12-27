سقوط مروحية فى روسيا على متنها شخصان

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر بالهيئة لوكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، إن "رجال الإنقاذ تلقوا بلاغا بشأن سقوط طائرة مروحية من طراز مي-2 فى منطقة ياكشور- بودينسك فى أودمورتيا، وكان على متنها شخصان يمارسان أعمال فحص خط أنابيب النفط".

وأوضح المصدر أن رجال الإنقاذ هرعوا إلى موقع تحطم المروحية، مشيرا إلى أن قائد المروحية لا يزال على اتصال بالطوارئ.

وفى أكتوبر الماضى، أعلنت إدارة وزارة الطوارئ الروسية مصرع 3 أشخاص جراء حادث سقوط مروحية، فى ضواحى العاصمة موسكو.