الكاظمى: قواتنا أذاقت الإرهاب مرارة الهزيمة و2022 عام الحسم

جدة - نرمين السيد - وخلال حضوره مؤتمر العمليات السنوى لقيادة العمليات المشتركة لعام 2021، قال الكاظمى إن "قواتنا الأمنية بمختلف صنوفها تعمل معًا فى مواجهة الإرهاب وتأمين الاستقرار"، مثنيًا على "الإنجازات الأمنية التى حققتها قواطع العمليات المشتركة، وبقية الأجهزة الأمنية خلال العام الحالى".

وشدد رئيس الوزراء على أن قوات الأمن العراقية "أذاقت المجاميع الإرهابية مرارة الهزيمة، وقطع الطريق أمام كل محاولاتها الخبيثة لإثبات وجودها"، موضحًا أن العام الحالى سجل تراجعًا فى عدد العمليات الإرهابية، وأن الهدف الأساس أمام الأجهزة الأمنية هو حماية الحدود، ومكافحة الإرهاب، وحماية أمن العراق وأمن مواطنيه.

كما أشار الكاظمى إلى تحديات من نوع آخر يشهدها العراق، لاسيما تحديات الوضع الاقتصادى، ومكافحة جائحة كورونا، ومكافحة المخدرات، فضلاً عن تحديات سياسية ساهمت فى استنزاف طاقات الأجهزة الأمنية، مؤكدًا على ضرورة التعاون لمواجهة كافة التحديات والعمل بروح الفريق الواحد والانضباط وتأكيد الانتماء والولاء للعراق.

ودعا الكاظمى إلى ضرورة التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارات الأمنية والأجهزة والوكالات الاستخبارية كافة لتحقيق الأمن والاستقرار، وفرض سلطة الدولة والقانون، والعمل كالفريق الواحد.