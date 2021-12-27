الاستخبارات العراقية تضبط صواريخ وعبوات وقنابل غربى نينوى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت الاستخبارات العسكرية، إنه تأكدت "وجود كدس للعتاد من مخلفات عصابات داعش الإرهابية فى قضاء تلعفر غربى نينوى، تم، على إثر تلك المعلومات، التنسيق مع استخبارات الفوجين الثانى والثالث لواء المشاة الـ 73 وقوات من الأفواج ذاتها للوصول إلى مكان الكدس".

وأوضح البيان أن "الكدس ضبطت بداخله 70 قنبرة هاون مختلفة العيارات و6 عبوات ناسفة محلية الصنع و5 مساطر تفجير و صاروخين، أحدهما لطائرة مسيرة والآخر صاروخ غراد، إضافة إلى 3 رمانات مختلفة وقذيفة مدفع عيار 130 ملم وهي من مخلفات عصابات داعش الارهابية".

فيما قامت الجهات المختصة والفرق الهندسية برفع المواد المضبوطة، وتفجيرها تحت السيطرة.