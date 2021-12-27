أراد اغتيال الملكة انتقامًا لمتظاهرى 1919.. تصريحات مثيرة لمتسلل قصر وندسور

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد احتجز المتهم فى وحدة للعلاج النفسى بعد توقيفه، حيث قال فى شريط فيديو، إنه كان يريد "اغتيال الملكة".

وبحسب الوكالة، جرى توقيف الشاب المتسلل، وعمره 19 عاما، ويقيم فى ساوثهامبتون، جنوب إنجلترا، صباح السبت الماضى، بعد لحظات قليلة من تسلله إلى أراضى القصر، حيث كانت الملكة البالغة 95 عاما تقضى عيد الميلاد.

وأعلنت الشرطة البريطانية، أمس الأحد، احتجاز المتهم فى وحدة الرعاية النفسية. فيما نشرت "ذا صن" صورًا لمقطع فيديو، كان المتهم نشره على حسابه عبر شبكة "سنابتشات"، قبل دقائق قليلة من محاولته التسلل.

وقال الشاب الذى كان يضع قلنسوة سوداء وقناعا أبيض، ويمسك القوس والنشاب: "أنا آسف لما فعلته وما سأفعله. سأحاول اغتيال الملكة إليزابيث".

وعرف الشاب نفسه بأنه هندى من السيخ، يسعى إلى الثأر لمجزرة ارتكبتها القوات البريطانية عام 1919 ضد المتظاهرين فى الهند. كما استخدم إشارات واضحة إلى سلسلة أفلام "حرب النجوم".

بينما لم ترغب شرطة لندن فى تأكيد صحة هذه الصور، وقالت إن "المحققين ينكبون على تقويم محتوى مقطع فيديو".

واعتادت الملكة إليزابيث الثانية على قضاء فترة أعياد نهاية السنة فى قصر وندسور الذى بات مقر إقامتها الرئيسى، بعدما صرفت النظر عن الانتقال على عادتها إلى ساندرينجهام، فى شرق إنجلترا، بسبب تفشى كوفيد-19 مجددًا فى بريطانيا بفعل متحورة أوميكرون الشديدة العدوى.