الان الاستعلام عن نتائج القبول التعليم الموازي 2021 من موقع dirasat-gate.org وزارة التعليم والبحث العلمي pdf

الان الاستعلام عن نتائج القبول التعليم الموازي 2021 عبر موقع وزارة التعليم والبحث العلمي نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان حيث تزايدت معدلات البحث على جوجل وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي تم الإعلان عن ظهورها على مستوى جميع المحافظات العراقية على نحو زاد حوله مؤشرات البحث على جوجل، لذا ومن خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز نستعرض نتابع مع حضراتكم الان طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج الكترونياً

الان الاستعلام عن نتائج القبول التعليم الموازي 2021

عدد كبير من الطلاب والطالبات يباشرون بالبحث حول نتائج قبولات التعليم الموازي بعدما أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى جميع المحافظات العراقية عبر موقع الوزارة الرسمي، عليه اكدت وزارة التربية عن تفعيل رابط الكتروني لاجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من داخل المنزل دون الحاجة للتواجد داخل المدارس أو أي جهة مسؤولة للاستعلام عن تلك النتائج، حيث لازال جميع المنظومات التعليمية داخل العراق تعمل على تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي جاءت بشكل خاص بالتعامل مع حدة انتشار فيروس كورونا المستجد، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية طرق وخطوات الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة

خطوات الاستعلام عن نتائج القبولات التعليم الموازي

منذ لحظات أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج قبولات التعليم الموازي فى جميع الجامعات العراقية عليه تم تفعيل طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج الكترونياً عبر موقع وزارة التعليم والبحث العلمي على النحو التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة نتائج التعليم الموازي

الخطوة الثالثة:- البدء فى تسجيل بيانات الطالب كاملة بدون استثناء سواء اسم الطالب الرباعي او المحافظة التي يتبع اليها الطالب وتاريخ ميلاده ورقم هويته والى غيره من بيانات جاءت مطلوبة للاستعلام والكف عن تلك النتائج، التي اصبح بامكانكم مشاركتنا بها فى صندوق التعليقات التي بالاسفل حتى نوافيكم على الفور بتلك النتائج التي أصبحت معلنة الآن داخل كافة انحاء العراق الكترونياً بالخطوات السابق لنا ذكرها بالاعلى

لازالت مؤشرات البحث على جوجل تتزايد الى حاجز كبير وملحوظ على مستوي جميع محافظات العراق لاجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي لابد ان يتجاوز فيها الطالب الحد الاقصي فيها على كل تخصص وعلى كل مرحلة، وذلك بعدما اكدت وزارة التعليم والبحث العلمي على ان تكون نتائج الطلاب معلنة على صورة وبشكل الكتروني

حتي الان تتزايد الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي تم الاعلان عنها بشكل زاد بسببه الضغط على موقع وزارة التعليم والبحث العلمي الذي فعل امكانية الاستعلام عن تلك النتائج على شكل ملفات PDF بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني بعدما ان انتهت الوزارة من اعمال المراجعة والرصد

مؤشرات البحث على جوجل تستمر بالتزايد وراء التعرف على نتائج قبولات التعليم الموازي التي تم الاعلان عنها اليوم مساء يوم الاحد الموافق ميلادياً 26/12/2021 عبر موقع وزارة التعليم والبحث العلمي الرسمي وذلك بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني ورقم الهوية عبر موقع وزارة التعلمي والبحث العلمي بعدما انتهت رسمياً وزارة التعليم والبحث العلمي من اعمال ربع نتائج الطلاب

لايزال حتي الان مؤشرات البحث على جوجل ترتفع بصورة وبشكل ملحوظة وراء اجراء الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي التي تم الاعلان عنها بصورة وبشكل الكترونية عبر موقع وزارة التلعيم والبحث العلمي على شكل ملفات PDF، عليه معدل الضغط مازال موجود على الموقع وراء الحصول والاستعلام ن تلك النتائج على شكل الكتروني