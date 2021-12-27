الان استخراج نتائج القبولات للتعليم الموازي 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية PDF برقم الامتحاني

الان استخراج نتائج القبولات للتعليم الموازي 2021 العراق عبر موقع وزارة التعليم والبحث العلمي العراقي نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان حيث تزايدت عوامل البحث على جوجل بحثاً على طرق وخطوات الاستعلام عن تلك النتائج التي اصبحت معلنة الآن على مستوى جميع المحافظات العراقية بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طرق وخطوات الاستعلام عن تلك النتائج

الان استخراج نتائج القبولات للتعليم الموازي 2021

أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية ظهور نتائج القبول الموازي بالعراق على مستوى جميع المحافظات العراقية، وذلك بعدما اكدت ضوابط التعليم الموازي على ان لايقل الطالب المتقدم عن قبول الموازي داخل كل كلية مترشح للتقديم عليها كل طالب او طالبة عن معدل ثلاثة درجات كحد اقصي، وذلك بالنسبة للكليات الطبية أما بالنسبة للكليات الهندسية فكانت اربع درجات وخمس درجات لطلاب كلية العلوم، بينما تم الاشارة على ان تكون ست درجات على مستوى جميع التخصصات الاخري، عليه اكدت وزارة التعليم العالي على ان نتائج التعليم الموازي سيتم الإعلان عنها عبر الانترنت على مستوى كافة الطلاب المتقدمين على ذلك القبول الكترونياً من خلال موقع وزارة التعليم والبحث العلمي، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي

أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي عن نتائج قبول التعليم الموازي الكترونياً وذلك على نحو اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من هنا

النقر على ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى إدخال اسم الطالب الرباعي

إدخال رقم الهوية الخاصة بالطالب

تحديد التخصص داخل الايقونة المخصصة لها

النقر على خانة استعلام على أن تكون امامكم على الفور جميع النتائج كما بإمكانكم تقديم طلب اعتراض من خلال موقع وزارة التعليم والبحث العلمي وفقاً ضوابط وشروط تحددها الوزارة أمام جميع الطلاب، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز جميع التفاصيل المطروحة حيال تلك النتائج

تتواصل عمليات بحث جوجل الى حد كبير بالتزايد وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي تم الاعلان عنها اليوم على مستوي جميع محافظات العراق، حيث بدء عدد كبير من طلاب العراق بالاستعداد تجاه مباشرة التقديم داخل الجامعات، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم على راس الساعة طرق وخطوات الاستعلام عن تلك النتائج

على راس الساعة حتي الان يتواصل عوامل بحث الطلاب والطالبات وراء اجراء الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي التي لم يتم الانتهاء من اعلانها حتي الان على مستوي جميع المحافظات العراقية، لذا بامكانكم الان عبر صندوق التعليقات الذي بالاسفل مشاركتنا بكافة البيانات الخاصة باجراء الاستعلام عن تلك النتائج حتي نساعدكم بالحصول عليها