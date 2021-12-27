حكومة الاحتلال تصادق على مضاعفة الاستيطان بالجولان

دوت الخليج :- من المقرر أن تعقد حكومة الاحتلال الإسرائيلي جلسة في الجولان السوري المحتل، اليوم، للموافقة على خطة لمضاعفة الاستيطان في المنطقة.

وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية، إن الاحتلال سيجند ميزانية بقيمة مليار شاقل بمشاركة عدة وزارات لزيادة الاستيطان في الجولان.

وأشارت إلى أن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت سيجري جولة في الجولان قبل الجلسة الوزارية التي ستعقد في مستوطنة "ميفو شاما".

وكشفت المصادر، أن خطة الاستيطان في الجولان ستشمل على تخصيص مبلغ 576 مليون شاقل "للتخطيط والإسكان"، حسب وصفها، كما ستصادق حكومة الاحتلال على بناء 3300 وحدة استيطانية في مستوطنة "كتسرين"، و4 آلاف وحدة في "المجلس الإقليمي الاستيطاني الجولان".

كما تشمل الخطة جذب المستوطنين إلى الجولان عبر تخصيص حوافز اقتصادية وبناء مستوطنتين جديدتين فيها وتطوير البنية التحتية.

وكان بينيت قال في مقال نشره نهاية الأسبوع الماضي: "مرتفعات الجولان لم تعد محل نزاع، وأن هناك إجماع إسرائيلي من اليمين واليسار حول أنها إسرائيلية، ويجب العمل على تطويرها".

ويعيش آلاف السوريين في الجولان المحتل ويرفضون الحصول على الجنسية الإسرائيلية ويتمسكون بحقهم في التحرير وعودة بلداتهم لسوريا.

وكالات