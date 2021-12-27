بدء اجتماع وزاري أردني فلسطيني مصري لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

دوت الخليج :- بدء، اجتماع أردني فلسطيني مصري، لبحث المستجدات التي شهدتها القضية الفلسطينية في الفترة الماضية، بهدف تبادل الرؤى والتباحث حول سبل دعم القضية الفلسطينية ومناقشة آخر تطورات الشأن الفلسطيني.

ويحضر نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الاجتماع في العاصمة المصرية القاهرة، حيث يأتي أيضا لتنسيق المواقف والرؤى بشأن كيفية متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عقدت بالقاهرة في 2 أيلول/سبتمبر 2021.